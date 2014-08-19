ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Елина Анна Геннадьевна, 26 лет, проживаю в г. Челябинск.

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2010 году окончила факультет Коммерции Южно-Уральского государственного университета по специальности «Коммерция (торговое дело)».

В 2014 году окончила трехмесячный курс НОУ «Институт информационных технологий» «Контент-менеджер».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Будучи студенткой, работала в банке ЗАО «Русский стандарт» кредитным экспертом (работа с клиентами: консультирование по кредитным программам, банковским картам и прочим продуктам; оформление заявки на кредит; работа в ПО «Русский стандарт», заключение договоров с клиентами на предоставление потребительских кредитов; сбор и обработка документов; отчетность руководству и пр.) и интервьюером у частного лица (обязанности: поквартирный опрос с целью выявления потребительских предпочтений по строгим критериям выборки, отчетность руководству).

Окончив ВУЗ, практически сразу приступила к работе помощником группы менеджеров оптового отдела в одном из крупных торговых предприятий города «Кондитерский Дом Аксенов» (обязанности: прием заявок, продвижение продукции, работа в программе «1С: Торговля и склад», оформление документов, решение текущих вопросов по поставке и качеству продукции и пр.).

Последние три года работаю на дому. Пишу курсовые работы, отчеты по практике, занимаюсь обработкой текстового материала по студенческим дисциплинам, в основном, экономических и гуманитарных направлений, решаю задачи по РЦБ, финансам, бухгалтерскому учету и прочее.

Удаленная работа мне очень нравится, благодаря свободному графику и возможности трудиться в обстановке уюта собственного дома. Тем не менее, я бы хотела сменить род деятельности и попробовать себя в другой профессии.

НАВЫКИ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Обладаю навыками работы с клиентами, ПК (Microsoft Office и Интернет), большим объемом текстовой информации, владею теоретическими знаниями об основах сайтостроения (HTML, CSS), продвижения сайтов (SEO), имею опыт рерайта и копирайта.

Из личных качеств могу выделить дисциплинированность и ответственность, выработанные за время самостоятельной работы в домашних условиях.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если Вас заинтересовало мое краткое резюме, Вы можете связаться со мной по e-mail: [email protected] (предпочтительно) или по телефону +7-904-304-53-17