СММ | ФРИЛАНС

#помогу Добрый день! Меня зовут Элионора, я SMM-специалист, сторисмейкер, дизайнер, занимаюсь ведением и продвижением компаний и личных брендов в социальных сетях под ключЧто входит в мои услуги:— Разработка стратегии продвижения.— Анализ конкурентов и ЦА.— Создание фирменного стиля.— Упаковка профиля. — Ведение профиля.— Написание контент-плана.— Подбор блогеров для рекламы и взаимного пиара.— Ответы в Директ и на комментарии.— Создание и размещение контента (создание и оформление сторис, обработка фото и видео, написание постов).