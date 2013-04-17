инженер-строитель, проектировщик ПГС

Киев

e-mail: [email protected]

SKYPE: elipol1962

моб. телефоны: 066-412-9562; 067-649-1012

задачи: КЖ, АС. Промышленные здания и сооружения

Консультации, неглобальные расчёты, авторский надзор

опыт работы: 2010- Руководитель группы строительного отдела ДП УкрНДИпроект г.Киев

2009-2010 Заместитель начальника проектного отдела. ДП «ЮТЕМ-Інжиніринг» г.Буча Киевской обл.

2007-2008 Руководитель группы отдела конструкторов. "ПБС- інженерно-будівельна компанія. Проектування, будівництво, сервіс". г.Киев.

2006-2007 Ведущий инженер по проектированию отдела проектов полного цикла (NN) департамента сервиса (CNCS) Управления телекоммуникаций (Regional Engineering & Design Manager»). ДП «Сименс Украина» г. Вышгород Киевской обл., «Нокиа-Сименс Нетворкс» г.Киев.

2000-2006 Ведущий инженер-конструктор. ОАО «Укргазпроект» г. Киев.

образование: 1995 г. Закончил специальное отделение факультета повышения квалификации Полтавского технического университета. г.Полтава.

Специальность: бухгалтерский учёт, контроль, анализ в промышленности и строительстве. Квалификация: бухгалтер в промышленности и строительстве.

1991г. Закончил коммерческий институт менеджмента. г.Киев, факультет менеджмента.

Специальность: менеджмент. Квалификация: менеджер-организатор производства.

1984 г. Закончил Полтавский инженерно-строительный институт г.Полтава, факультет ПГС

Специальность: промышленно-гражданское строительство. Квалификация: инженер-строитель.

Профессиона-льные навыки Разработка проектной и технологической документации в строительстве, сбор исходных данных, авторский надзор,технадзор, работа с чертежами, расчёты строительных конструкций.

хобби Волейбол, видеосъёмка