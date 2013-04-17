Киев
e-mail: [email protected]
SKYPE: elipol1962
моб. телефоны: 066-412-9562; 067-649-1012
задачи: КЖ, АС. Промышленные здания и сооружения
Консультации, неглобальные расчёты, авторский надзор
опыт работы: 2010- Руководитель группы строительного отдела ДП УкрНДИпроект г.Киев
2009-2010 Заместитель начальника проектного отдела. ДП «ЮТЕМ-Інжиніринг» г.Буча Киевской обл.
2007-2008 Руководитель группы отдела конструкторов. "ПБС- інженерно-будівельна компанія. Проектування, будівництво, сервіс". г.Киев.
2006-2007 Ведущий инженер по проектированию отдела проектов полного цикла (NN) департамента сервиса (CNCS) Управления телекоммуникаций (Regional Engineering & Design Manager»). ДП «Сименс Украина» г. Вышгород Киевской обл., «Нокиа-Сименс Нетворкс» г.Киев.
2000-2006 Ведущий инженер-конструктор. ОАО «Укргазпроект» г. Киев.
образование: 1995 г. Закончил специальное отделение факультета повышения квалификации Полтавского технического университета. г.Полтава.
Специальность: бухгалтерский учёт, контроль, анализ в промышленности и строительстве. Квалификация: бухгалтер в промышленности и строительстве.
1991г. Закончил коммерческий институт менеджмента. г.Киев, факультет менеджмента.
Специальность: менеджмент. Квалификация: менеджер-организатор производства.
1984 г. Закончил Полтавский инженерно-строительный институт г.Полтава, факультет ПГС
Специальность: промышленно-гражданское строительство. Квалификация: инженер-строитель.
Профессиона-льные навыки Разработка проектной и технологической документации в строительстве, сбор исходных данных, авторский надзор,технадзор, работа с чертежами, расчёты строительных конструкций.
хобби Волейбол, видеосъёмка