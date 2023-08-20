Я – веб-дизайнер, стремящийся привнести магию в онлайн-пространство. Делаю трендовый, удобный и продающий дизайн в тандеме с нейросетями.
Я помогу вам с:
✔дизайн и верстка сайтов на тильде
✔лендинг, многостраничный, интернет-магазин
✔дизайн логотипа
✔карточки для маркетплейса
✔гайд/чек-лист
✔презентации
✔баннеры для рекламы, креативы
✔дизайн гет-курса
✔дизайн постов, сторис
✔оформление соц.сетей под ключ
Мои дизайны не просто красивы — они продуманы до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальную удобство и эффективность.
Каждый проект – отдельная история, и я готова с головой погрузиться в ее атмосферу, чтобы создать уникальный дизайн, отражающий ваши ценности и цели.
Мои работы можно посмотреть ниже в портфолио.
Я против войны в Украине!