Я помогу вам с:

✔дизайн и верстка сайтов на тильде

✔лендинг, многостраничный, интернет-магазин

✔дизайн логотипа

✔карточки для маркетплейса

✔гайд/чек-лист

✔презентации

✔баннеры для рекламы, креативы

✔дизайн гет-курса

✔дизайн постов, сторис

✔оформление соц.сетей под ключ

Мои дизайны не просто красивы — они продуманы до мельчайших деталей, чтобы обеспечить максимальную удобство и эффективность.

Каждый проект – отдельная история, и я готова с головой погрузиться в ее атмосферу, чтобы создать уникальный дизайн, отражающий ваши ценности и цели.

Мои работы можно посмотреть ниже в портфолио.