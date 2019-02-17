elisiandre

Многопрофильный фрилансер
Основные направления:
- Обработка фото-видео материала (верстка видеороликов, обработка фотографий)
- Редактирование текстовых документов
- Написание статей, докладов/рефератов на любую тему
- Создание визиток и логотипов (возможна работа по вашему эскизу)
- Прочие рутинные задачи (то, на что у вас не хватает сил и(или) времени, я выполню быстро и качественно)
- Регулярная поддержка связи
- Адекватное общение с работодателем
- КАЧЕСТВО - приоритет в моей работе
- Высокая скорость выполнения заказов
Действие аккаунта приостановлено!