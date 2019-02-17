elisiandre

Елизавета elisiandre

 
28 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Многопрофильный фрилансер

Основные направления: 

  • Обработка фото-видео материала (верстка видеороликов, обработка фотографий)
  •  Редактирование текстовых документов 
  •  Написание статей, докладов/рефератов на любую тему 
  •  Создание визиток и логотипов (возможна работа по вашему эскизу) 
  • Прочие рутинные задачи (то, на что у вас не хватает сил и(или) времени, я выполню быстро и качественно)

Почему нужно выбрать именно меня?

  • Регулярная поддержка связи
  • Адекватное общение с работодателем
  • КАЧЕСТВО - приоритет в моей работе
  • Высокая скорость выполнения заказов
Написание статей