elite-vintage

Элит Винтаж - ремонтно-реставрационная мастерская мебели

Компания «Элит Винтаж» специализируется на проведении профессиональной реставрации, отделки мебели любой сложности, а также её изготовлении на заказ.

Наша сработанная команда высококвалифицированных мастеров реставраторов и дизайнеров с 1996 года демонстрирует мастерство, воплощая невероятные дизайнерские задумки с помощью новейших реставрационных технологий.

Выполнение проектно заказных ремонтно - реставрационных работ на сегодняшний день стала отдельной профессией с настоящим научно-техническим знанием о восстановлении авторских поделок с уникальным интерьером. Настоящий реставратор использует знания многих других сопутствующих профессий в своих реставрационных услугах.

Благодаря реставраторам стало возможным подарить мебели новую жизнь.

Мастерская «Элит Винтаж» предлагает широчайший спектр услуг:

Перетяжка и обивка мебели с мягкой основой.

Восстановление защитного мебельного покрытия на основе воска или мебельного масла шеллак.

Реставрация металлических старинных замков.

Восстановление мебельного инкрустационного рисунка или мазайки с элементами резьбы.

Выполняется реставрация антикварной мебели, независимо от воссозданного мебельного стиля, в котором она выполнена и возможные сложности предстоящих работ.

В процессе выполнении реставрационных работ по изготовлению мебели особое внимание мы уделяем не только внешнему облику изделий, но и максимально возможному продлению их срока эксплуатации.

После обработки Ваша мебель удивительно преобразиться и помолодеет! Она верно прослужит Вам еще много лет за счет проведенных работ по выявлению скрытых дефектов, укреплению каркаса, а также предотвращению рассыхания.

Мебель, изготовленная на заказ, согласно Вашим индивидуальным предпочтениям, станет настоящей гордостью любого интерьера. Мы гарантирует Вам первоклассный результат проведения реставрационных работ, а также создания новых изделий любой сложности!

Ваша мебель в надёжных руках! Можете смело довериться нашим сотрудникам, сегодня это специалисты с большим и жизенным опытом отделки и ремонта: реставраторы, маляры, позолотчики, обивщики и полировщики.

Компания "Элит Винтаж" гарантирует качество профессиональной отделки мебели и бережное сохранение первоосновы материала в отличном состоянии!

Мы несём ответственность за качество проведенных работ и бережному отношению к каждому из доверенных нам предметов мебельного интерьера.

Компания "Элит Винтаж" предлагает отличное качество независимо от типа и сложности работ. Для выполнения услуг по ремонту антикварной мебели или выполнения по восстановлению современной мебели, сделанной по вашему заказу.

Вам достаточно просто обратиться в нашу компанию «Элит Винтаж - ремонтно-реставрационная мастерская мебели» с помощью телефона или формы обратной связи.

Также политика компании устанавливает исключительно востребованные рыночные цены на все услуги отделки и восстановления мебельных изделий, прейскурант Вас приятно удивит!