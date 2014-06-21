elite-vintage

Компания «Элит Винтаж» специализируется на проведении профессиональной реставрации, отделки мебели любой сложности, а также её изготовлении на заказ.
Наша сработанная команда высококвалифицированных мастеров реставраторов и дизайнеров с 1996 года демонстрирует мастерство, воплощая невероятные дизайнерские задумки с помощью новейших реставрационных технологий.
Выполнение проектно заказных ремонтно - реставрационных работ на сегодняшний день стала отдельной профессией с настоящим научно-техническим знанием о восстановлении авторских поделок с уникальным интерьером. Настоящий реставратор использует знания многих других сопутствующих профессий в своих реставрационных услугах.
Благодаря реставраторам стало возможным подарить мебели новую жизнь.
Мастерская «Элит Винтаж» предлагает широчайший спектр услуг:
Перетяжка и обивка мебели с мягкой основой.
Восстановление защитного мебельного покрытия на основе воска или мебельного масла шеллак.
Реставрация металлических старинных замков.
Восстановление мебельного инкрустационного рисунка или мазайки с элементами резьбы.
Выполняется реставрация антикварной мебели, независимо от воссозданного мебельного стиля, в котором она выполнена и возможные сложности предстоящих работ.
В процессе выполнении реставрационных работ по изготовлению мебели особое внимание мы уделяем не только внешнему облику изделий, но и максимально возможному продлению их срока эксплуатации.
После обработки Ваша мебель удивительно преобразиться и помолодеет! Она верно прослужит Вам еще много лет за счет проведенных работ по выявлению скрытых дефектов, укреплению каркаса, а также предотвращению рассыхания.
Мебель, изготовленная на заказ, согласно Вашим индивидуальным предпочтениям, станет настоящей гордостью любого интерьера. Мы гарантирует Вам первоклассный результат проведения реставрационных работ, а также создания новых изделий любой сложности!
Ваша мебель в надёжных руках! Можете смело довериться нашим сотрудникам, сегодня это специалисты с большим и жизенным опытом отделки и ремонта: реставраторы, маляры, позолотчики, обивщики и полировщики.
Компания "Элит Винтаж" гарантирует качество профессиональной отделки мебели и бережное сохранение первоосновы материала в отличном состоянии!
Мы несём ответственность за качество проведенных работ и бережному отношению к каждому из доверенных нам предметов мебельного интерьера.
Компания "Элит Винтаж" предлагает отличное качество независимо от типа и сложности работ. Для выполнения услуг по ремонту антикварной мебели или выполнения по восстановлению современной мебели, сделанной по вашему заказу.
Вам достаточно просто обратиться в нашу компанию «Элит Винтаж - ремонтно-реставрационная мастерская мебели» с помощью телефона или формы обратной связи.
Также политика компании устанавливает исключительно востребованные рыночные цены на все услуги отделки и восстановления мебельных изделий, прейскурант Вас приятно удивит!