elizaveta1804

Фрилансер. Занимаюсь рекламой в Яндекс Директе RSA, набором текста, созданием любых презентаций и отличная работа с Microsoft Office.

Добрый день) Меня зовут Елизавета.

Я занимаюсь рекламой в Яндекс Директе RSA, набором текста, созданием любых презентаций и отличная работа с Microsoft Office.

Вот что я могу сделать для Вас :

✔️ Профессионально помочь Вам получить много целевых клиентов.

✔️ Сделать классную и эффективную презентацию.

✔️ Набрать все, что нужно, со всеми пожеланиями!

✔️ Сделать таблицы, проработать данные.

✔️ Анализировать конкурентов Вашего товара / услуги.

✔️ Помочь в доработке Вашего сайта и предложения.

✔️ Профессионально разработать, настроить и запустить рекламную кампанию в Рекламной Сети Яндекса!

✔️ Обеспечить увеличение целевых клиентов и продаж для вашего бизнеса, оптимизация и масштабирование Вашей рекламной кампании в РСЯ!

✔️ Внедрения для Вас самых современных технологий рекламы!

Проводить:

1) аудит вашего сайта.

2) анализ конкурентов в Вашей нише.

3) разработку семантического ядра.

4) запуск рекламной кампании в Яндекс РСЯ.

5) ведение рекламной кампании, контроль и корректировка ставок первые 7 дней после запуска - БЕСПЛАТНО!

Условия сотрудничества и стоимость услуг оговариваем индивидуально!

Гибкий, индивидуальный, творческий подход к каждому проекту!

Как вам такое предложение?

Узнать подробнее! https://vk.com/id593599176