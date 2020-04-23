elizaveta1804

Добрый день) Меня зовут Елизавета.
Я занимаюсь рекламой в Яндекс Директе RSA, набором текста, созданием любых презентаций и отличная работа с Microsoft Office.
Вот что я могу сделать для Вас :
✔️ Профессионально помочь Вам получить много целевых клиентов.
✔️ Сделать классную и эффективную презентацию.
✔️ Набрать все, что нужно, со всеми пожеланиями!
✔️ Сделать таблицы, проработать данные.
✔️ Анализировать конкурентов Вашего товара / услуги.
✔️ Помочь в доработке Вашего сайта и предложения.
✔️ Профессионально разработать, настроить и запустить рекламную кампанию в Рекламной Сети Яндекса!
✔️ Обеспечить увеличение целевых клиентов и продаж для вашего бизнеса, оптимизация и масштабирование Вашей рекламной кампании в РСЯ!
✔️ Внедрения для Вас самых современных технологий рекламы!
Проводить:
1) аудит вашего сайта.
2) анализ конкурентов в Вашей нише.
3) разработку семантического ядра.
4) запуск рекламной кампании в Яндекс РСЯ.
5) ведение рекламной кампании, контроль и корректировка ставок первые 7 дней после запуска - БЕСПЛАТНО!
Условия сотрудничества и стоимость услуг оговариваем индивидуально!
Гибкий, индивидуальный, творческий подход к каждому проекту!
Как вам такое предложение?
Узнать подробнее! https://vk.com/id593599176