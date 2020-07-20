elizaveta2000

Выполняю любую работу связанную с офисным пакетом Microsoft Office

- копирайтинг

- есть опыт работы в Microsoft Excel (ввод данных,редактирование данных,построение различных гистограмм,диаграмм)

- есть опыт работы в Microsoft Access (создание таблиц,отчетов,запросов,форм,макросов)

- делаю лабораторные работы в Microsoft Access и Microsoft Excel (А ТАКЖЕ ОТЧЕТЫ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ)

- есть навыки программирования

- работа с Microsoft Word (редактирование текстовой информации по ГОСТам или же её написание)