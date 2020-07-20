elizaveta2000

Елизавета Тихонова elizaveta2000elizaveta2000
23 годаРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Выполняю любую работу связанную с офисным пакетом Microsoft Office
- копирайтинг
- есть опыт работы в Microsoft Excel (ввод данных,редактирование данных,построение различных гистограмм,диаграмм)
- есть опыт работы в Microsoft Access (создание таблиц,отчетов,запросов,форм,макросов)
- делаю лабораторные работы в Microsoft Access и Microsoft Excel (А ТАКЖЕ ОТЧЕТЫ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ)
- есть навыки программирования
- работа с Microsoft Word (редактирование текстовой информации по ГОСТам или же её написание)
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