elizaveta22

Рекламный дизайн

• печатная продукция (визитки, постеры, афиши, листовки, буклеты, плакаты, коллажи, календари(моно,трио,домики), приглашения на свадьбу, сертификаты,бирки)

• наружная реклама (баннеры, штендеры, наклейки на окна)

• логотипы (дизайн с нуля, обрисовка в векторе)

• любые услуги фотошопа

• разработка макетов на сувенирную продукцию

• подготовка макета для плоттерной резки

• макеты штампов по оттиску (с нуля или доработка вашего макета)

а так же услуги фотографа

Программы Photoshop / CorelDraw, исходники макетов (PDF, cdr). Отвечу в любое время,звоните.

Так же возможна работа на постоянной основе.