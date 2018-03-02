elizaveta22

Рекламный дизайн
• печатная продукция (визитки, постеры, афиши, листовки, буклеты, плакаты, коллажи, календари(моно,трио,домики), приглашения на свадьбу, сертификаты,бирки)
• наружная реклама (баннеры, штендеры, наклейки на окна)
• логотипы (дизайн с нуля, обрисовка в векторе)
• любые услуги фотошопа
• разработка макетов на сувенирную продукцию
• подготовка макета для плоттерной резки
• макеты штампов по оттиску (с нуля или доработка вашего макета)
а так же услуги фотографа
Программы Photoshop / CorelDraw, исходники макетов (PDF, cdr). Отвечу в любое время,звоните.
Так же возможна работа на постоянной основе.
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