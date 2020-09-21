elizavetaOrlova

Требуется разработчик Three.js, который сможет помочь команде из 2 разработчиков закончить проект по созданию 3D-конструктора на Three.js. Срок сдачи проекта - 10.01.2021 Основная задача - помочь написать код, возможно, предложить решения для имеющихся задач или ...
- $950Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $470
Необходимо написать бекенд часть для сайт. Сайт состоит из 2 частей - клиентской и панели для администраторов (изменение контента). Необходимо создать БД, заполнить таблицами (примерная структура есть, но требуется внести изменения, т.к. была немного изменена ...Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
- $400
Сверстать макеты. Верстка адаптивная. Написать логику (переходы между страницами, всплывающие окна) и визуальные эффекты. Всего 12 страниц. Верстка на REACT.js!!! Ссылка на макеты: https://www.figma.com/file/1bipl1imUNrIO4BriLwjDm/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1 ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
- $600
Сверстать макеты (верстка адаптивная). Написать логику (переходы между страницами, появление всплывающих окон, простейшая валидация форм) и визуальные эффекты (анимация элементов, подробнее при разговоре). Всего 14 типовых страниц (есть 3 страницы в 1, но надо настроить ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
- $650
Необходимо создать CRM-систему под определенный сайт. Еcть макеты, которые надо будет сверстать (сайт будет на React.js). Предполагается написание бекенда на Node.js. Если у Вас есть другие предложения, можете написать их в отклике, обосновав, почему ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать анимацию, которая будет размещена на главной странице сайта организации (в качестве фона). Чтобы понять, что должно быть в анимации, для начала нужно понять, чем занимается наша организация. Мы предоставляем клиентам ...Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1500
Я ищу в команду начинающего разработчика, который хочет учиться и развиваться в сфере веб-разработки. Перед нами будет стоять задача – создать онлайн-конструктор загородных домов. Требуемый стек технологий: - javascript; - ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
- $1500
Я ищу в команду 2 начинающих разработчиков, которые хотят учиться и развиваться в сфере веб-разработки. Перед нами будет стоять задача – создать онлайн-конструктор загородных домов.Требуемый стек технологий: - javascript; - основы геометрического моделирования; ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1500
Ищу в команду 2 специалистов для совместной работы над созданием конструктора. Требуемый стек технологий: - javascript; - WebGL; - геометрическое моделирование. Разработка осуществляется БЕЗ использования библиотек ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад