elizavetaOrlova

Елизавета elizavetaOrlova

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработчик Three.js

    $950

    Требуется разработчик Three.js, который сможет помочь команде из 2 разработчиков закончить проект по созданию 3D-конструктора на Three.js. Срок сдачи проекта - 10.01.2021 Основная задача - помочь написать код, возможно, предложить решения для имеющихся задач или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Backend-разработчик

    $470

    Необходимо написать бекенд часть для сайт. Сайт состоит из 2 частей - клиентской и панели для администраторов (изменение контента). Необходимо создать БД, заполнить таблицами (примерная структура есть, но требуется внести изменения, т.к. была немного изменена ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • React-разработчик

    $400

    Сверстать макеты. Верстка адаптивная. Написать логику (переходы между страницами, всплывающие окна) и визуальные эффекты. Всего 12 страниц. Верстка на REACT.js!!! Ссылка на макеты: https://www.figma.com/file/1bipl1imUNrIO4BriLwjDm/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1 ...

    Node.js
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • React-разработчик

    $600

    Сверстать макеты (верстка адаптивная). Написать логику (переходы между страницами, появление всплывающих окон, простейшая валидация форм) и визуальные эффекты (анимация элементов, подробнее при разговоре). Всего 14 типовых страниц (есть 3 страницы в 1, но надо настроить ...

    Node.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать CRM-систему

    $650

    Необходимо создать CRM-систему под определенный сайт. Еcть макеты, которые надо будет сверстать (сайт будет на React.js). Предполагается написание бекенда на Node.js. Если у Вас есть другие предложения, можете написать их в отклике, обосновав, почему ...

    Node.js
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3D-анимацию

    Необходимо разработать анимацию, которая будет размещена на главной странице сайта организации (в качестве фона). Чтобы понять, что должно быть в анимации, для начала нужно понять, чем занимается наша организация. Мы предоставляем клиентам ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Javascript разработка

    $1500

    Я ищу в команду начинающего разработчика, который хочет учиться и развиваться в сфере веб-разработки. Перед нами будет стоять задача – создать онлайн-конструктор загородных домов. Требуемый стек технологий: - javascript; - ...

    JavaScript
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать онлайн-конструктор

    $1500

    Я ищу в команду 2 начинающих разработчиков, которые хотят учиться и развиваться в сфере веб-разработки. Перед нами будет стоять задача – создать онлайн-конструктор загородных домов.Требуемый стек технологий: - javascript; - основы геометрического моделирования; ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать онлайн конструктор загородных домов

    $1500

    Ищу в команду 2 специалистов для совместной работы над созданием конструктора. Требуемый стек технологий: - javascript; - WebGL; - геометрическое моделирование. Разработка осуществляется БЕЗ использования библиотек ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад