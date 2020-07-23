elizaveta_15070

"Создайте то, что полюбят 100 человек, а не то, что будет "вроде как нравится" миллиону людей" - Милтон Херши

﻿Здравствуйте, уважаемые коллеги! Если вы ищете трудолюбивого и ответственного исполнителя, то обратились по адресу. На сайте я недолго, но с каждым днем совершенствую свои навыки. Готова развиваться вместе с вами:)

Общительная, интеллигентная и образованная, так что работа со мной - одно удовольствие:)

список желаемых тем: мода и стиль, кулинария, бизнес, маркетинг, психология.

В зависимости от обстоятельств могу изучить абсолютно любую (даже не женскую) тему и написать качественную статью.