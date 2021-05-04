elizaveta_kart

Добрый времени суток мой возможный клиент!

Я очень хочу набраться опыта что бы заработать на свою мечту.

Именно Вы можете подарить этот шанс доверяя мне выполнение Вашего заказа.

На данный момент у меня нет опыта работы в такой сфере НО огромное желание прийти к заветной цели.

Я уверенна что в этом начинании мне поможет моя ответственность,целеустремленность,умение находить общий язык с разными людьми,желание совершенствоваться, обучаться и изучать что то новое.

Я буду очень рада и отнесусь с ответственностью если Вы доверитесь именно мне!