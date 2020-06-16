elizaveta_velm

Технический специалист по запуску и упаковке инфо-продуктов

Я являюсь техническим специалистом по запуску и упаковке инфо-продуктов.

Могу помочь вам:

• Создать сайт с собственным доменом для любых целей: презентация товаров/услуг, регистрация на мероприятия (вебинары, курсы, марафоны и пр.), подписка на тематические рассылки, автоматизированная оплата и выдача оплаченных инфо-продуктов (например, авторский файл)

• Настроить рассылку через соц.сети (VK, Telegram, Messenger) или по e-mail (с доменной почты). Например, пользователь может получить доступ к бесплатному марафону/экспертному файлу через подписку - так у вас сохранится база подписчиков, с которыми вы в последствии сможете работать.

• Провести вебинар: создать и настроить вебинарную комнату и саму трансляцию, оказать техническое сопровождение во время проведения вебинара.

• Провести курс (тренинг, марафон и пр.) на GetCourse или Bizon365: создать и наполнить курс контентом, настроить партнерские программы и корректные доступы ученикам и модераторам.

С моими услугами и работами вы можете ознакомиться на моем сайте: https://elizaveta-velmozhina.ru/

Буду рада сотрудничеству!