elizavetaburdik

Умный фрилансер со стажем. Умею слышать заказчика и писать так, как бы хотели именно Вы.

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я копирайтер- аналитик и менеджер в области управления организациями. Сейчас

дополнительно развиваюсь в Product management и Data Science.

Несколько фактов из моего профессионального опыта:

1. Сотрудничаю с популярным сайтом "Всё сдал!" в качестве автора публикаций и научных работ.

2. Имею большой опыт работы с задачами по поиску и обработке информации, составлению стратегических карт (знаю, как писать

уникально, не сухо, но коротко и по теме).

3. Меня увлекаю задачи, где нужен нестандартный подход, креатив и написание рекомендаций. Если вы попросите составить презентацию,

лого или другие POS-материалы, то я с радостью вам помогу. Потому что за годы работ я смогла преобразовать

навыки художницы в полезное для работы мастерство дизайна и составление

инфографики. Я хочу продолжать работать над интересными и непростыми проектами, поэтому буду рада сотрудничать с Вами.