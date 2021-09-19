elizavetaburdik

Елизавета elizavetaburdikelizavetaburdik
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета. Я копирайтер- аналитик и менеджер в области управления организациями. Сейчас
дополнительно развиваюсь в Product management и Data Science.
Несколько фактов из моего профессионального опыта:
1. Сотрудничаю с популярным сайтом "Всё сдал!" в качестве автора публикаций и научных работ.
2. Имею большой опыт работы с задачами по поиску и обработке информации, составлению стратегических карт (знаю, как писать
уникально, не сухо, но коротко и по теме).
3. Меня увлекаю задачи, где нужен нестандартный подход, креатив и написание рекомендаций. Если вы попросите составить презентацию,
лого или другие POS-материалы, то я с радостью вам помогу. Потому что за годы работ я смогла преобразовать
навыки художницы в полезное для работы мастерство дизайна и составление
инфографики. Я хочу продолжать работать над интересными и непростыми проектами, поэтому буду рада сотрудничать с Вами.