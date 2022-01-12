elizavetafishuk

Технический специалист по организации запусков инфопродуктов.

Здравствуйте!Меня зовут Елизавета. Я технический специалист по организации запусков инфопродуктов.

Чем могу вам помочь:

1)Настрою платформу Getcourse с 0 для корректной работы вашего онлайн-курса:

- Сделаю сайт/лендинг на платформе Tilda с подключением домена и доменной почты

- Подключу платежную систему(подходящую именно вам с возможностью оплаты из других стран и рассрочки)

- Создам продукт,оформлю уроки с возможностью выполнения домашних заданий и комментариев к ним,создам диплом и анкетирование

- Организую воронку продаж через рассылки(ВК,instagram,sms,telegram,автозвонки)

- Организую воронки продаж для дополнительных продаж внутри курса(партнерская программа для учеников,возможность купить смежный курс со скидкой для ваших учеников,настройка продления ваших курсов за отдельную стоимость)

2)Организую бесплатный вебинар/марафон (создание сайта, настройка рассылок, настройка вебинарной комнаты, запуск вебинара со спикером, модерирование, страница с записью)

3)Упакую платный вебинар или чек-лист (создание страницы, подключение платежной системы, подключение рассылки, настройка вебинарной комнаты)

Так же беру разовые заказы по техническим моментам

Буду рада сотрудничать с вами!

Мои работы и кейсы:http://elizavetafishukova.tilda.ws