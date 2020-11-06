elizavetakharch

Переводчик текстов любой сложности

﻿Высшее образовании по направлению филология (английский и китайский языки). Опыт работы устного переводчика на международных спортивно-массовых мероприятиях, опыт работы личного ассистента сборной команды США. А также беспрерывный опыт письменного перевода в процессе всего обучения (4 года).

﻿Я ответственна, коммуникабельна, а также прекрасно знаю свой родной язык (русский) и иностранный (английский). Качественный перевод выполняется в минимальные сроки. Более того, я нахожусь в постоянном контакте с носителями языка, что помогает мне всегда быть "в тонусе".