elizavethain

Переводчик и копирайтер текстов с английского, французского и русского

Я закончила в 2018 году Предуниверситарий Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и сейчас являюсь студенткой Факультета управления и политики Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Владею английским (C1), французским (B2-подтверждено международным экзаменом DELF B2). Также изучаю итальянский и японский в МГИМО.

Являюсь призёром многих олимпиад (в том числе Всероссийской олимпиады школьников по двум иностранным языкам и мировой художественной культуре).

Увлекаюсь изучением иностранных языков, политикой, историей и искусством.

Опыт работы: Более двух лет являюсь репетитором английского и французского языка. Занимаюсь подготовкой учащихся средней школы к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помогаю в выполнении домашних заданий, прививаю любовь к изучению иностранных языков, нахожу уникальный подход к каждому ученику и делаю учебный процесс увлекательным и интересным.

Имею опыт в переводе экономических, политических текстов и художественных произведений. Занимаюсь научно-исследовательской деятельностью на базе научного исследовательского центра своего университета.

Была корреспондентом форума «Values and interests in communication between Russia and the West» в МГИМО.