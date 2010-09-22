Интернет-маркетолог, SEO, SMM, комплексный маркетинг

Интернет-маркетолог. А также - ведущий маркетолог проекта Домики-регион (сеть сайтов о недвижимости http://www.domik63.ru и другие). Оказываю консалтинговые услуги по маркетингу, рекламе, интернет-маркетингу, продажам и продвижению в целом. Подробнее можно прочитать на моем блоге - http://www.elk-marketing.ru А еще работаю зам. директора по маркетингу в небольшой консалтинговой компании.

В прошлом начальник отделов маркетинга крупной федеральной оконной компании и одной из ведущих региональных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Знаю и умею достаточно в области рекламы, маркетинга, интернет-маркетинга и всего, что связано в продвижением в сети Интернет (в том числе SEO, SMM).

Девиз: "ТО, ЧТО СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ СЛОЖНЫМ, ЗАВТРА БУДЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ!!!"

Занимаюсь маркетингом, рекламой, продвижением всеми возможными способами (в основном продуктов разных, "самопродвижением" не занимаюсь) уже достаточно давно - лет 7, наверное, может больше. Интересуюсь всем, что с этим связано.

Еще люблю коллекционировать дипломы о высшем образовании. Хобби у меня такое.