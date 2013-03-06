elkametelka2013

Программное обеспечение.

Delphi, SQL, html, xml

rx, eh, jedy components

quickreport, freereport

Access, VB.

Написание и сопровождение АСУ БД, включая импорт\экспорт данных, отчетную систему, документация, help к программе, инсталляцию.

Составление ТЗ, апгрейд программ в связи с изменением\дополнением требований пользователей.

Опыт как написания ПО с нуля, так и доработки чужого кода.

Консультации и обучение пользователей. Опыт общения с заказчиками, в том числе далекими от IT. Очень любима бухгалтершами)