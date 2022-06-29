Я училась в Таллиннском Техническом университете на экономическом факультете, специализируясь в области бухгалтерского учёта.
После обучения я имею базовые знания маркетинга, экономики, статистики, введение бухгалтерского учёта по стандартам IFRS. Без опыта работы по специальности, однако способна быстро приспособиться к работе, требующей ведения бухучета.
Кроме этого опыт работы помог мне приобрести следующий навыки:
1. Работа с excel таблицами, макросами, свободное использования формул excel
2. Создание простых сайтов, имейлов, с помощью кода html+css
3. Работа с различными показателями(ctr,or,bounce rate, conversion rate, deliverability rate, CPL, CPA, ROI)
4. Работа с социальной сетью Инстаграм(самостоятельно изучала продвижение в Инстаграм, также проходила курсы Галины Мельниковой по продвижению)
5. Свободный английский язык(11 лет обучения в школе, курсы ESOL, учёба на английском языке в университете, работы в англоговорящем коллективе)
К ряду моим гибким навыкам могу отнести:
1. Трудолюбие
2. Внимательность к деталям
3. Стрессоустойчивость
4. Организованность
5. Способность быстро обучаться
6. Дружелюбие к клиентам и коллегам