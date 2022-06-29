Маркетолог

Я училась в Таллиннском Техническом университете на экономическом факультете, специализируясь в области бухгалтерского учёта.

После обучения я имею базовые знания маркетинга, экономики, статистики, введение бухгалтерского учёта по стандартам IFRS. Без опыта работы по специальности, однако способна быстро приспособиться к работе, требующей ведения бухучета.

Кроме этого опыт работы помог мне приобрести следующий навыки:

1. Работа с excel таблицами, макросами, свободное использования формул excel

2. Создание простых сайтов, имейлов, с помощью кода html+css

3. Работа с различными показателями(ctr,or,bounce rate, conversion rate, deliverability rate, CPL, CPA, ROI)

4. Работа с социальной сетью Инстаграм(самостоятельно изучала продвижение в Инстаграм, также проходила курсы Галины Мельниковой по продвижению)

5. Свободный английский язык(11 лет обучения в школе, курсы ESOL, учёба на английском языке в университете, работы в англоговорящем коллективе)

К ряду моим гибким навыкам могу отнести:

1. Трудолюбие

2. Внимательность к деталям

3. Стрессоустойчивость

4. Организованность

5. Способность быстро обучаться

6. Дружелюбие к клиентам и коллегам