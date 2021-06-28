Элла Зарубина ella_zarub1naella_zarub1na
21 годРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов в Figma.
✅ Качественный дизайн
✅ Внимательность
✅ Соблюдение сроков
✅ Прошла курс Алексея Бычкова «Веб-дизайн и фриланс»
Сертификат: https://files.emdesell.ru/7162_WjiVLTs21SlMzng5w2m1RK9f1mCw2WTx.png
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Что делаю?
Дизайн сайтов
- Landing page
- Интернет-магазин
- Адаптивы 1000, 768, 480, 320
- Dashboard
- Визитки
- Открытки
- Пригласительные
- Twitch
- YouTube
- Вконтакте
Цены
Landing page
5-8 блоков: 130$
9-10 блоков: 150$
Адаптивы: +60$
Сайты
Главная страница: 180$
Внутренняя страница: 20$ / 1 страница
Адаптив главной страницы: 80$
Адаптив внутренней страницы: 10$ / 1 страница
Полиграфия
Визитки от 6$
Открытки от 30$
Пригласительные от 30$
Оформление соц. сетей
Цены и сроки выполнения обсуждаются лично.
Правки бесплатные
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Контакты
В этих соц. сетях я всегда на связи.
- Discord: Arriva908#9287
- Вконтакте: https://vk.com/arriva908
- Instagram: https://www.instagram.com/ella_zarub1na
Мои кошельки
- VISA
- PayPal
- ЮMoney
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ИМ товаров для гейминга65 просмотров
- Landing для батутного центра71 просмотр
- Dashboard для сервиса приема донатов на стримах74 просмотра