ella_zarub1na

Элла Зарубина ella_zarub1na

 
21 годРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов в Figma.

✅ Качественный дизайн

✅ Внимательность

✅ Соблюдение сроков

✅ Прошла курс Алексея Бычкова «Веб-дизайн и фриланс»

Сертификат: https://files.emdesell.ru/7162_WjiVLTs21SlMzng5w2m1RK9f1mCw2WTx.png

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 Что делаю?

Дизайн сайтов

  • Landing page
  • Интернет-магазин
  • Адаптивы 1000, 768, 480, 320
  • Dashboard
Полиграфия

  • Визитки
  • Открытки
  • Пригласительные
Оформление соц. сетей

  • Twitch
  • YouTube
  • Instagram
  • Вконтакте
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 Цены

Landing page

5-8 блоков: 130$

9-10 блоков: 150$

Адаптивы: +60$

Сайты

Главная страница: 180$

Внутренняя страница: 20$ / 1 страница

Адаптив главной страницы: 80$

Адаптив внутренней страницы: 10$ / 1 страница

Полиграфия

Визитки от 6$

Открытки от 30$

Пригласительные от 30$

Оформление соц. сетей

Цены и сроки выполнения обсуждаются лично.

 Правки бесплатные

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 Контакты

В этих соц. сетях я всегда на связи.

Мои кошельки

  • VISA
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  • ЮMoney
Дизайн сайтаFigma