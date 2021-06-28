Дизайн сайтов в Figma.

✅ Качественный дизайн

✅ Внимательность

✅ Соблюдение сроков

✅ Прошла курс Алексея Бычкова «Веб-дизайн и фриланс»

Сертификат: https://files.emdesell.ru/7162_WjiVLTs21SlMzng5w2m1RK9f1mCw2WTx.png

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 Что делаю?

Дизайн сайтов

Landing page

Интернет-магазин

Адаптивы 1000, 768, 480, 320

Dashboard

Визитки

Открытки

Пригласительные

Twitch

YouTube

Instagram

Вконтакте

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 Цены

Landing page

5-8 блоков: 130$

9-10 блоков: 150$

Адаптивы: +60$

Сайты

Главная страница: 180$

Внутренняя страница: 20$ / 1 страница

Адаптив главной страницы: 80$

Адаптив внутренней страницы: 10$ / 1 страница

Полиграфия

Визитки от 6$

Открытки от 30$

Пригласительные от 30$

Оформление соц. сетей

Цены и сроки выполнения обсуждаются лично.

 Правки бесплатные

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 Контакты

В этих соц. сетях я всегда на связи.

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