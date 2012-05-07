ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭКСПОЗИЦИЙ+ Дизайн полиграфии, фирстиля

*** работаю над созданием фирстиля, полиграфии

*** делаю по вашему пожеланию декоративный дизайн помещения ( начиная с подбора обоев и заканчивая детальной проработкой мелочей интерьера)

*** работаю над оформлением и декорированием экспозиций (музеи, кафе, выставочные стенды, витрины и пр.)

*** изготавливаю изделие под заказ

Образование:

ХГАДИ (Харьковская государственная академия дизайна и искусств), графический дизайн.

Контакты: