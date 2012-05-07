ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЭКСПОЗИЦИЙ+ Дизайн полиграфии, фирстиля
*** работаю над созданием фирстиля, полиграфии
*** делаю по вашему пожеланию декоративный дизайн помещения ( начиная с подбора обоев и заканчивая детальной проработкой мелочей интерьера)
*** работаю над оформлением и декорированием экспозиций (музеи, кафе, выставочные стенды, витрины и пр.)
*** изготавливаю изделие под заказ
Образование:
ХГАДИ (Харьковская государственная академия дизайна и искусств), графический дизайн.
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