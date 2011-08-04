Резюме

Общая информация

Фамилия, имя, отчество: Нестерик Элла Владимировна

Дата рождения 28.12.1972

Адрес электронной почты: [email protected]

Домашний адрес: Казахстан Караганда

Переводы

Родной язык: русский

Языки перевода с английский на русский

с русский на английский

Стаж работы переводчиком, лет: 8 лет

Часов в день/дней в неделю 4-6 часов в день 7 дней в неделю

Объем работ за неделю (страниц в неделю): до 20 стр. срочный перевод до 30 стр.

Опыт работы в области перевода

Название организации Год Тематики и характер переводов

Римская католическая церковь 2000-2005 Религия, история, политика письменный

Центр малого бизнеса 2002-2006 Бизнес, финансы, экономика, строительство письменный и устный

Акимат г. Караганды 2006-2008 Геология, машиностроение, металлургия, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, экология, бизнес, финансы, юриспруденция письменный и устный

Карагандинский гос. университет (основная работа с 1997г., преподаватель каф. теории англ. яз.) 2007-2008 Экономика, финансы, образование письменный перевод учебных пособий

Perevodby.ru 2008 Общая, юриспруденция письменный

Тематики переводов

Бизнес, финансы, экономика

Геология

Машиностроение

Металлургия

Нефтегазовая индустрия

Сельское хозяйство

Строительство

Экология

Юриспруденция

Общая

Образование

Наименование учебного заведения Год окончания/специальность

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 1997 английский язык

Институт языкознания РАН (заочная аспирантура) 2007 германские языки (кандидат филологических наук)

Программное обеспечение

Используемые программы: PowerPoint

Exel

Word