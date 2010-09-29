Дизайнер
2003-2005 - ВГТРК "Россия" г. СпБ
2005-2007 - ОАО "Вулкан" г.СпБ
2007-2009 - ОАО "ДВС" г. Винница
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#717
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#959
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1224
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#1351
Дизайн продукции
нет отзывов
от $35
от 3 дней
#1424
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1542
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1869
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1988
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2601
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3433