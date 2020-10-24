ellen_shilina

Копирайтер, дизайнер

Что я могу?樂

создаю уникальные, вовлекающие и лёгкие в чтении тексты.

грамотно пишу и доношу ваши мысли до читателей.

вношу поправки в готовые тексты (а так же исправляю орфографические,пунктуационные и речевые ошибки).

создаю оформление со вкусом презентации.

составляю контент-планы постов (+ написание постов).

я ответственный и пунктуальный человек, вам не придётся писать мне по 100 раз и напоминать о заказе.

составляю контент-планы и пишу тексты, которые обладают индивидуальностью и заинтересовывают аудиторию.

даю всё, что нужно и даже чуточку больше.

Почему именно я?