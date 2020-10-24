ellen_shilina

Копирайтер, дизайнер
Что я могу?樂
- создаю уникальные, вовлекающие и лёгкие в чтении тексты.
- грамотно пишу и доношу ваши мысли до читателей.
- вношу поправки в готовые тексты (а так же исправляю орфографические,пунктуационные и речевые ошибки).
- создаю оформление со вкусом презентации.
- составляю контент-планы постов (+ написание постов).
- я ответственный и пунктуальный человек, вам не придётся писать мне по 100 раз и напоминать о заказе.
- составляю контент-планы и пишу тексты, которые обладают индивидуальностью и заинтересовывают аудиторию.
- даю всё, что нужно и даже чуточку больше.
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