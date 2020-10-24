ellen_shilina

Эллен ellen_shilina

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, дизайнер

Что я могу?樂 

  • создаю уникальные, вовлекающие и лёгкие в чтении тексты.
  • грамотно пишу и доношу ваши мысли до читателей.
  • вношу поправки в готовые тексты (а так же исправляю орфографические,пунктуационные и речевые ошибки).
  • создаю оформление со вкусом  презентации.
  • составляю контент-планы постов (+ написание постов).
Почему именно я?
  • я ответственный и пунктуальный человек, вам не придётся писать мне по 100 раз и напоминать о заказе.
  • составляю контент-планы и пишу тексты, которые обладают индивидуальностью и заинтересовывают аудиторию.
  • даю всё, что нужно и даже чуточку больше.