ellenka332

Попова Елена Александровна
Дата рождения: 10.06.1988г.
Возраст: 24 года
Место рождения: АР Крым, Симферополь
Семейное положение: не замужем, детей нет.
Телефон: 050 25 34 018
E-mail: [email protected]
Образование
2003-2007 СВПУОС и Д Сфера строительства и дизайна. Портной 5 разряда, закройщик 6 разряда.
2006-2011 КФКНУК и М Крымский Факультет Киевского Национального Университета Культуры и Искусств специальность Дизайнер окружающей среды
Дополнительное образование
2009 Коучинг – Стиль управления XXI века. Couching Corporaited
2010 Искусство продаж. Компания «Орифлейм»
Опыт работы
2007-2008 Портной-закройщик в ателье. Общение с клиентами, помощь в продажах, пошив изделий, сдача заказчику.
2008- по настоящее время Свое ЧП «Орилфейм Косметикс Украина». Менеджер по продажам, развитие персонала, обучение, тестирование и изучение продукции.
Знание языков
- Украинский – высшая степень владения
- Русский - высшая степень владения,
- Английский со словарем.
Дополнительные навыки:
опыт работы промоутером 4 года.
развитые коммуниативные качества, грамотная речь, презентабельная внешность, отсутствие вредных привычек.
Опыт подготовки и проведения презентаций,
Консультирование клиентов в вопросе выбора продукции 5,5 лет.
Опыт работы по телефону 5лет.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Уверенное пользование ПК;
Навыки смыслового построения текста;
Усидчивость, внимательность, ответственность.
Увлечения и интересы
• Общение с людьми, изучение полезной и интересной информации, чтение книг, изготовление слайдовых презентаций.