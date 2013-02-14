ellenka332

Дизайнер интерьера, копирайтер, менеджер по продажам.

Попова Елена Александровна

Дата рождения: 10.06.1988г.

Возраст: 24 года

Место рождения: АР Крым, Симферополь

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Телефон: 050 25 34 018

E-mail: [email protected]

Образование

2003-2007 СВПУОС и Д Сфера строительства и дизайна. Портной 5 разряда, закройщик 6 разряда.

2006-2011 КФКНУК и М Крымский Факультет Киевского Национального Университета Культуры и Искусств специальность Дизайнер окружающей среды

Дополнительное образование

2009 Коучинг – Стиль управления XXI века. Couching Corporaited

2010 Искусство продаж. Компания «Орифлейм»

Опыт работы

2007-2008 Портной-закройщик в ателье. Общение с клиентами, помощь в продажах, пошив изделий, сдача заказчику.

2008- по настоящее время Свое ЧП «Орилфейм Косметикс Украина». Менеджер по продажам, развитие персонала, обучение, тестирование и изучение продукции.

Знание языков

- Украинский – высшая степень владения

- Русский - высшая степень владения,

- Английский со словарем.

Дополнительные навыки:

опыт работы промоутером 4 года.

развитые коммуниативные качества, грамотная речь, презентабельная внешность, отсутствие вредных привычек.

Опыт подготовки и проведения презентаций,

Консультирование клиентов в вопросе выбора продукции 5,5 лет.

Опыт работы по телефону 5лет.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Уверенное пользование ПК;

Навыки смыслового построения текста;

Усидчивость, внимательность, ответственность.

Увлечения и интересы

• Общение с людьми, изучение полезной и интересной информации, чтение книг, изготовление слайдовых презентаций.