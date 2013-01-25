ellin19071991

Ксения ellin19071991

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайтер/журналист

Образование:

2016 - Казанский федеральный университет

Отделение романо-германской филологии (английский язык и литература), студентка

2012 - Тюменский государственный университет

Психология, Диплом с отличием

Знание языков:

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Испанский — базовые знания

Опыт:

Консультирование на сайте liveexpert.ru, ответы на вопросы пользователей. http://www.liveexpert.ru/astro1985

Ключевые навыки:

Основные качества - легкая обучаемость, грамотная письменная и устная речь, ответственность, организованность, аккуратность, дисциплинированность. Высшее психологическое образование (красный диплом).

Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга