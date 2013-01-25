Копирайтер/журналист
Образование:
2016 - Казанский федеральный университет
Отделение романо-германской филологии (английский язык и литература), студентка
2012 - Тюменский государственный университет
Психология, Диплом с отличием
Знание языков:
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Испанский — базовые знания
Опыт:
Консультирование на сайте liveexpert.ru, ответы на вопросы пользователей. http://www.liveexpert.ru/astro1985
Ключевые навыки:
Основные качества - легкая обучаемость, грамотная письменная и устная речь, ответственность, организованность, аккуратность, дисциплинированность. Высшее психологическое образование (красный диплом).
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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