Сертифицированный веб-дизайнер

Портфолио http://personalhelp.tilda.ws/

Создание лендингов на Тильде

Разработка дизайна в Photoshop

Создание дизайна интернет-магазинов

Создание баннеров

Создание обложек

Создание шапок

Отрисовка иконок

Также занимаюсь помощью для инфопроектов:

- Создание сайтов-визиток на Тильде

- Настройка платформы Геткурс и создание на ней сайтов-визиток

- Подключение рассыльщика Senler и создание рассылок

- Создание google-презентаций

- Создание баннеров для постинга в соцсети и шапок для обложек групп(Photoshop, Canva)

- Проверка статей на грамотность и оформление в pdf формат

- Анализ данных, составление чек-листов, анализ конкурентов и занесение данных в google-таблицу

- Создание рассылки в Unisender, Sendpulse

- Проверка успеваемости учеников и занесение данных в эксель

- Поиск подрядчиков на биржах(Youdo, Workzilla, Weblancer)

- Парсинг аудитории в сервисе Targethunter

- Транскрибация видео

- Перевод текстов на английском(средний английский)