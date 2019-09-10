Портфолио http://personalhelp.tilda.ws/
Создание лендингов на Тильде
Разработка дизайна в Photoshop
Создание дизайна интернет-магазинов
Создание баннеров
Создание обложек
Создание шапок
Отрисовка иконок
Также занимаюсь помощью для инфопроектов:
- Создание сайтов-визиток на Тильде
- Настройка платформы Геткурс и создание на ней сайтов-визиток
- Подключение рассыльщика Senler и создание рассылок
- Создание google-презентаций
- Создание баннеров для постинга в соцсети и шапок для обложек групп(Photoshop, Canva)
- Проверка статей на грамотность и оформление в pdf формат
- Анализ данных, составление чек-листов, анализ конкурентов и занесение данных в google-таблицу
- Создание рассылки в Unisender, Sendpulse
- Проверка успеваемости учеников и занесение данных в эксель
- Поиск подрядчиков на биржах(Youdo, Workzilla, Weblancer)
- Парсинг аудитории в сервисе Targethunter
- Транскрибация видео
- Перевод текстов на английском(средний английский)
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