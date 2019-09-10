ellinakotyk

Эллина ellinakotyk

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сертифицированный веб-дизайнер

Портфолио http://personalhelp.tilda.ws/

Создание лендингов на Тильде

Разработка дизайна в Photoshop

Создание дизайна интернет-магазинов

Создание баннеров

Создание обложек

Создание шапок

Отрисовка иконок

Также занимаюсь помощью для инфопроектов:

-  Создание сайтов-визиток на Тильде

- Настройка платформы Геткурс и создание на ней сайтов-визиток

- Подключение рассыльщика Senler и создание рассылок

- Создание google-презентаций

- Создание баннеров для постинга в соцсети и шапок для обложек групп(Photoshop, Canva)

- Проверка статей на грамотность и оформление в pdf формат

- Анализ данных, составление чек-листов, анализ конкурентов и занесение данных в google-таблицу

- Создание рассылки в Unisender, Sendpulse

- Проверка успеваемости учеников и занесение данных в эксель

- Поиск подрядчиков на биржах(Youdo, Workzilla, Weblancer)

- Парсинг аудитории в сервисе Targethunter

- Транскрибация видео

- Перевод текстов на английском(средний английский)

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Отзывы заказчиков

nicepage
51 год
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора вебсайтов
Отзыв недоступен.
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