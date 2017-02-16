elliotros

Александра elliotros

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Вёрстка: 

  • адаптивная, фиксированная, кроссбраузерная;
  • Landing Page;
  • умение работать с макетами в Photoshop;
  • Bootstrap;
  • Соблюдение стандартов W3C;
  • использование jQuery/CSS анимации;
  • Начальные знания JS и PHP.
Готова к обучению и профессиональному росту, ответственна, постоянно совершенствую навыки и добавляю к имеющемуся списку новые.