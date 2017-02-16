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Александра
elliotros
elliotros
29 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
8 лет назад
Вёрстка:
адаптивная, фиксированная, кроссбраузерная;
Landing Page;
умение работать с макетами в Photoshop;
Bootstrap;
Соблюдение стандартов W3C;
использование jQuery/CSS анимации;
Начальные знания JS и PHP.
Готова к обучению и профессиональному росту, ответственна, постоянно совершенствую навыки и добавляю к имеющемуся списку новые.
Действие аккаунта приостановлено!
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