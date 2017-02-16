Вёрстка:

адаптивная, фиксированная, кроссбраузерная;

Landing Page;

умение работать с макетами в Photoshop;

Bootstrap;

Соблюдение стандартов W3C;

использование jQuery/CSS анимации;

Начальные знания JS и PHP.

Готова к обучению и профессиональному росту, ответственна, постоянно совершенствую навыки и добавляю к имеющемуся списку новые.