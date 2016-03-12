ellizavetap

Елизавета Прокофьева ellizavetap

 
31 годБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик

Специализируюсь в области перевода в следующих парах: русский/английский, английский/русский.

Составление,перевод,редактирование текстов любой сложности и стиля.

Работаю :

-качественно укладываясь в сроки, 

-всегда очень ответственно подхожу к заданию,

-максимально стараюсь проникнуться темой и выдать точный перевод без погрешностей и "машинности". 

-креативный подход (если требуется)