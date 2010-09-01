Образование
2012 – настоящее время
Уральский Федеральный университет. Математико-механический факультет. Направление «Математика и компьютерные науки». Незаконченное высшее.
Опыт работы
24.09.2013-11.10.2013
ОАО «УБРиР»
Специалист по работе с клиентами в группе поддержки клиентов информационно-справочного центра департамента операций банковских и информационных технологий.
Причина увольнения: не стрессоустойчива.
05.2011 – 08.2011
ООО «ФинансАктив»
Кредитный специалист
Заключения договоров о сотрудничестве с банками, активный поиск клиентов, расчет суммы кредита и размера ежемесячных платежей в счет погашения задолженности, прием заявления на получение кредита, проверка наличия необходимых документов, оценка рисков невозврата кредита, передача пакета документов в службу безопасности и экономическую службу банка.
Достижения: заключены контракты с банками по всей Башкирии.
Причина увольнения: закончились каникулы.
Дополнительное образование
09.2010-03.2012
курсы «Оператор ПК». Выпускная квалификационная работа Таймер на языке Delphi 7
Дополнительные сведения
Имею отличное знание пакета прикладных программ.
Автослесарь II разряда.
Владение ПК: опытный пользователь.
Иностранные языки: английский со словарем.
В свободное время: репетитор по математике и информатике для школьников.