Образование

2012 – настоящее время

Уральский Федеральный университет. Математико-механический факультет. Направление «Математика и компьютерные науки». Незаконченное высшее.

Опыт работы

24.09.2013-11.10.2013

ОАО «УБРиР»

Специалист по работе с клиентами в группе поддержки клиентов информационно-справочного центра департамента операций банковских и информационных технологий.

Причина увольнения: не стрессоустойчива.

05.2011 – 08.2011

ООО «ФинансАктив»

Кредитный специалист

Заключения договоров о сотрудничестве с банками, активный поиск клиентов, расчет суммы кредита и размера ежемесячных платежей в счет погашения задолженности, прием заявления на получение кредита, проверка наличия необходимых документов, оценка рисков невозврата кредита, передача пакета документов в службу безопасности и экономическую службу банка.

Достижения: заключены контракты с банками по всей Башкирии.

Причина увольнения: закончились каникулы.

Дополнительное образование

09.2010-03.2012

курсы «Оператор ПК». Выпускная квалификационная работа Таймер на языке Delphi 7

Дополнительные сведения

Имею отличное знание пакета прикладных программ.

Автослесарь II разряда.

Владение ПК: опытный пользователь.

Иностранные языки: английский со словарем.

В свободное время: репетитор по математике и информатике для школьников.