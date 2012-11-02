ellochka_shvets

Элла ellochka_shvets

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Швец Эльвира Михайловна

19.04.1983

Высшее филологическое образование (КНУ им. Т. Шевченко).

Сертификаты об окончании дополнительных курсов английского языка о присвоении Advanced Level и разрешении преподавать студентам ВУЗов на английском.

Большой опыт работы в международных проектах в качестве координатора и переводчика (более 3-х лет).

Области переводов: общая, личная и профессиональная переписка, юридическая документация, медицина (общая) и здравоохранение, обучение.

Языковые пары: английский - русский, английский - украинский, русский - украинский, украинский - русский.

Переводы
нет отзывов
от $3
#4268