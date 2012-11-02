Швец Эльвира Михайловна
19.04.1983
Высшее филологическое образование (КНУ им. Т. Шевченко).
Сертификаты об окончании дополнительных курсов английского языка о присвоении Advanced Level и разрешении преподавать студентам ВУЗов на английском.
Большой опыт работы в международных проектах в качестве координатора и переводчика (более 3-х лет).
Области переводов: общая, личная и профессиональная переписка, юридическая документация, медицина (общая) и здравоохранение, обучение.
Языковые пары: английский - русский, английский - украинский, русский - украинский, украинский - русский.
Переводы
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