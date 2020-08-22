Работаю в сфере IT 2 года.
Предоставляю услуги по наполнению контентом сайта, написанию уникальных статей.
Если потребуется написание технических заданий или инструкций.
Уверенное понимание стратегии разработки и развития интернет-проектов.
Сбор требований, четкая постановка задач и контроль их выполнения (управление проектной командой ). Составление технической документации, прототипов и отчетов. Опыт работы с различными cms.
Отличное знание пакета прикладных программ MS Office.
Понимание принципов usability.
Навыки работы с графическими редакторами: Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator.
Знание веб-технологий HTML, CSS, PHP, MySQL.
Пунктуальна‚ самостоятельна‚ очень ответственна, умею работать в условиях многозадачности, быстро обучаюсь.