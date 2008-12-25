Arseny Sokolnikov elmagrowebelmagroweb
NaN летРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
- разработка сайтов «под ключ» на базе 1C Битрикс (являемся сертифицированным партнёром)
- индивидуальный дизайн сайтов, полиграфии, flash, 3D, видео
- поисковая оптимизация, SEO, SMO
- реклама в интернете, контекст, баннерные сети
Наше портфолио смотрите здесь: http://www.free-lance.ru/users/elmagroweb
Контакты:
ICQ: 334*054*034
E-mail: seo[at]elmagro.ru
Tel: +7 (351) 280-77-05
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн сайта Elmagro.ru128 просмотров
- Сайт компании ElmagroWEB166 просмотров
- Сайт Инетрент-аукциона Elmagro.ru108 просмотров
- Дизайн сайта ElmagroOFFICE131 просмотр
- Редизайн сайта ElmagroWEB141 просмотр