elmagroweb

Arseny Sokolnikov elmagroweb

 
NaN летРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

- разработка сайтов «под ключ» на базе 1C Битрикс (являемся сертифицированным партнёром)

- индивидуальный дизайн сайтов, полиграфии, flash, 3D, видео

- поисковая оптимизация, SEO, SMO

- реклама в интернете, контекст, баннерные сети

Наше портфолио смотрите здесь: http://www.free-lance.ru/users/elmagroweb

Контакты:

ICQ: 334*054*034

E-mail: seo[at]elmagro.ru

Tel: +7 (351) 280-77-05

Дизайн сайтаБитриксFlash
Портфолио