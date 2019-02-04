elmiraaribzanova

Удаленный работник

Профессиональные навыки:

-аналитический склад ума

-умение находить нужные контакты и информацию

-умение организовать рабочий процесс

- 100%грамотность на русском языке

-умение слушать и слышать

-привлечение партнеров

-умение находит общий язык с клиентами

- терпеливость в общении с покупателями

Что отличает меня от других?

-всегда онлайн

-гиперответственная

-позитивная

-быстрая скорость работы

-всегда делаю задания вовремя и в срок

- быстрый интернет

-высокое качество аудио и видео связи

- люблю помогать и быть полезной