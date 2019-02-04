elmiraaribzanova

Эльмира Арибжанова elmiraaribzanovaelmiraaribzanova
60 летРоссия/Ногинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Удаленный работник
Профессиональные навыки:
-аналитический склад ума
-умение находить нужные контакты и информацию
-умение организовать рабочий процесс
- 100%грамотность на русском языке
-умение слушать и слышать
-привлечение партнеров
-умение находит общий язык с клиентами
- терпеливость в общении с покупателями
Что отличает меня от других?
-всегда онлайн
-гиперответственная
-позитивная
-быстрая скорость работы
-всегда делаю задания вовремя и в срок
-высокое качество аудио и видео связи
- люблю помогать и быть полезной
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