Команда разработчиков ТОО «ИнформСтиль» предлагает свои услуги по
аналитике, разработке архитектуры и оффшорной реализации проектов
программного обеспечения.
По запросу готовы предоставить более
детальную информацию о каждом члене команды и общие обзоры
реализованных проектов ( в рамках соблюдения конфиденциальной
информации заказчиков ).
Группа представляет собой монолитную и эффективную рабочую единицу.
Данной группой успешно и в срок выполнялись проекты на протяжении 4-
х лет. Наработан богатый опыт по оффшорной разработке проектов как
российских заказчиков, так и зарубежных.
Каждый из участников группы готов выполнить тестовое задание/пройти
собеседование, хотя более рациональным с нашей точки зрения было бы
выполнение пилотного проекта для оценки производительности группы в
целом.
Technologies Experience
Technology Level of Experience
1 – brief experience
2 – good experience
3 – excellent experience
COM; COM+; DCOM 2
.NET 2
Win32 Development 3
UML 2
STL 3
MFC 3
WTL 1
ATL 2
VCL 2
MS Office interfaces support 3
GDI 3
GDI+ 3
DirectX 1
Web Development 2
ASPI 1
ISAPI 1
XML\XSLT 2
SVG 2
Development Languages Experience
Language Level of Experience
1 – brief experience
2 – good experience
3 – excellent experience
MS Visual C++ 3
Borland C++ Builder 2
Borland Delphi 1
MS Visual Basic 3
MS Visual Basic .NET 1
C# 2
Borland JBuilder 1
J# 1
TSQL 3
HTML 3
ASP 3
ASP.NET 1
PHP 1
Perl 1
MS J++ 2
VBScript, VBA 3
JScript 2
Database Development Experience
Database related technology Level of Experience
1 – brief experience
2 – good experience
3 – excellent experience
MS Access 3
MS SQL Server 3
MS FoxPro 3
ADO \ OleDb 3
MySQL 2
Oracle 2
ODBC 3
MS Jet 3
BDE 1
MS Transaction Server 1
Tools Experience
Tool Level of Experience
1 – brief experience
2 – good experience
3 – excellent experience
Rational Purify Plus 3
Compuware Devpartner( BoundsChecker ) 2
Windows Installer 2
NSIS 3
Crystal Reports 2
Borland StarTeam 3
MS SourceSafe 3
CVS 2