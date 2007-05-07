Команда разработчиков ТОО «ИнформСтиль» предлагает свои услуги по

аналитике, разработке архитектуры и оффшорной реализации проектов

программного обеспечения.

По запросу готовы предоставить более

детальную информацию о каждом члене команды и общие обзоры

реализованных проектов ( в рамках соблюдения конфиденциальной

информации заказчиков ).

Группа представляет собой монолитную и эффективную рабочую единицу.

Данной группой успешно и в срок выполнялись проекты на протяжении 4-

х лет. Наработан богатый опыт по оффшорной разработке проектов как

российских заказчиков, так и зарубежных.

Каждый из участников группы готов выполнить тестовое задание/пройти

собеседование, хотя более рациональным с нашей точки зрения было бы

выполнение пилотного проекта для оценки производительности группы в

целом.

Technologies Experience

Technology Level of Experience

1 – brief experience

2 – good experience

3 – excellent experience

COM; COM+; DCOM 2

.NET 2

Win32 Development 3

UML 2

STL 3

MFC 3

WTL 1

ATL 2

VCL 2

MS Office interfaces support 3

GDI 3

GDI+ 3

DirectX 1

Web Development 2

ASPI 1

ISAPI 1

XML\XSLT 2

SVG 2

Development Languages Experience

Language Level of Experience

1 – brief experience

2 – good experience

3 – excellent experience

MS Visual C++ 3

Borland C++ Builder 2

Borland Delphi 1

MS Visual Basic 3

MS Visual Basic .NET 1

C# 2

Borland JBuilder 1

J# 1

TSQL 3

HTML 3

ASP 3

ASP.NET 1

PHP 1

Perl 1

MS J++ 2

VBScript, VBA 3

JScript 2

Database Development Experience

Database related technology Level of Experience

1 – brief experience

2 – good experience

3 – excellent experience

MS Access 3

MS SQL Server 3

MS FoxPro 3

ADO \ OleDb 3

MySQL 2

Oracle 2

ODBC 3

MS Jet 3

BDE 1

MS Transaction Server 1

Tools Experience

Tool Level of Experience

1 – brief experience

2 – good experience

3 – excellent experience

Rational Purify Plus 3

Compuware Devpartner( BoundsChecker ) 2

Windows Installer 2

NSIS 3

Crystal Reports 2

Borland StarTeam 3

MS SourceSafe 3

CVS 2