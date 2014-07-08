elninoua

Ружичка elninoua

 
44 годаУкраина/Житомир
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Інтернет-магазинів парфумерії та косметики

www.elnino.cz – один із найкрупніших інтернет-магазинів парфумерії та косметики в Середній Європі. Головний офіс компанії знаходиться в Чехії, у місті Нова Пака. Філіали компанії розміщені в різних країнах Середньої Європи. На даний момент відкривається філіал в Україні. Для цього, нам необхідно сформувати гарну команду професіоналів. Запрошуємо на роботу талановитих людей.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Надо разработать логотип для сервиса 3BOX

    $50

    Надо разработать логотип для сервиса, который будет заниматься форвардингом посылок из-за рубежа. Сам сервис будет называться 3BOX. Сервис будет предоставлять клиентам 3 адреса: польский, чешский и немецкий для приема посылок на эти адреса. Дальше сервис ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуются дизайнеры баннеров на постоянное сотрудничество

    Интернет-магазин www.elnino.ua ищет веб дизайнеров для постоянного сотрудничества. У нас несколько интернет-магазинов и Facebook страничек в разных странах, поэтому нам нужно большое количество баннеров. К скорому открытию нашего филиала на Украине мы ищем украинских исполнителей. ...

    Баннер для Facebook
    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо создать красивый баннер (Photopost) на Facebook

    Необходимо создать красивый баннер (Photopost) на нашу страничку в Facebook. Баннер должен отображать свойства данного парфюма (можете ориентироваться по описанию парфюма и по нотах, которые парфюм содержит). Баннер должен вызывать положительные эмоции и желание нажать для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Landing Page (дизайн + верстка)

    $250

    Нужно сделать простую страничку (дизайн + верстка): 1. Одна страничка в простом дизайну (цвета предоставим, логотип также, образец дизайна – www.elnino.cz ), с блоком текста и кнопочка Переход на заполнение анкеты. 2. После нажатие user переходит на страничку анкеты: ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
день назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Надо разработать логотип для сервиса 3BOX
Благодарю за интересный конкурс, приятное общение и комфортное сотрудничество. Мои рекомендации.
По-моему, порфессионал своего дела, отклик очень быстрый и с первого раза попадание в точку. Логотип соответствует заданию и выглядит профессионально. Быстро, качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
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