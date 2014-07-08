Надо разработать логотип для сервиса, который будет заниматься форвардингом посылок из-за рубежа. Сам сервис будет называться 3BOX. Сервис будет предоставлять клиентам 3 адреса: польский, чешский и немецкий для приема посылок на эти адреса. Дальше сервис ...