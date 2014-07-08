Надо разработать логотип для сервиса, который будет заниматься форвардингом посылок из-за рубежа. Сам сервис будет называться 3BOX. Сервис будет предоставлять клиентам 3 адреса: польский, чешский и немецкий для приема посылок на эти адреса. Дальше сервис ...
www.elnino.cz – один із найкрупніших інтернет-магазинів парфумерії та косметики в Середній Європі. Головний офіс компанії знаходиться в Чехії, у місті Нова Пака. Філіали компанії розміщені в різних країнах Середньої Європи. На даний момент відкривається філіал в Україні. Для цього, нам необхідно сформувати гарну команду професіоналів. Запрошуємо на роботу талановитих людей.
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Интернет-магазин www.elnino.ua ищет веб дизайнеров для постоянного сотрудничества. У нас несколько интернет-магазинов и Facebook страничек в разных странах, поэтому нам нужно большое количество баннеров. К скорому открытию нашего филиала на Украине мы ищем украинских исполнителей. ...Баннеры44 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать красивый баннер (Photopost) на нашу страничку в Facebook. Баннер должен отображать свойства данного парфюма (можете ориентироваться по описанию парфюма и по нотах, которые парфюм содержит). Баннер должен вызывать положительные эмоции и желание нажать для ...Баннеры1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно сделать простую страничку (дизайн + верстка): 1. Одна страничка в простом дизайну (цвета предоставим, логотип также, образец дизайна – www.elnino.cz ), с блоком текста и кнопочка Переход на заполнение анкеты. 2. После нажатие user переходит на страничку анкеты: ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад