elnpopova

Елена Попова elnpopova

 
26 летРоссия/Астрахань
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественный дизайн за короткие сроки

Я графический дизайнер, учусь по этой же специальности на третьем курсе. Опыт работы в дизайне- 1,5 года. Мои качества это: ответственность, адекватность и вовлеченность в каждый проект.

Отзывы заказчиков
KILLERFaRaoN
Остап 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
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