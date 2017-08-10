Качественный дизайн за короткие сроки
Я графический дизайнер, учусь по этой же специальности на третьем курсе. Опыт работы в дизайне- 1,5 года. Мои качества это: ответственность, адекватность и вовлеченность в каждый проект.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!