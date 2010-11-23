elo4ka78

Ярмоленко Елена elo4ka78

 
45 летУкраина/Александрия
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Красивый и качественный дизайн сайтов. Разработка сайтов под ключ.

Опыт работы более 5ти лет.

Создание и разработка сайтов - стильных, качественных, оригинальных.

Создание оригинальных банеров и логотипов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые шаблоны, так и разработать эксклюзивное комплексное решение исполнения веб-сайта.

Могу занятся созданием сайтов, их поддержкой, SEO раскруткой .

Я готова работать с Вами!

Дизайн сайта
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#587
Баннеры
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#1457
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#1716
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#2666
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1
от 3 дней
#3235