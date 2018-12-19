Художник-иллюстратор. Рисовал и верстал для баров СПб, издательства "Речь", магазина New Balance, музыкантов и прочих творцов. Специализируюсь в основном на иллюстрациях, постерах, логотипах и различной веб-графике.
Узнаваемо и самобытно.
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Портфолио
- Иллюстрации для книги Грузинских сказок305 просмотров
- Логотипы для No Borders102 просмотра
- Логотип для KORN108 просмотров
- Логотип для Мералад129 просмотров
- Логотип для видеостудии98 просмотров
- Логотип для Yummy118 просмотров
- Логотип для OZORRO93 просмотра
- Логотип для пекарни176 просмотров
- Логотип для кофейни114 просмотров
- Логотип для ателье Jolly179 просмотров
- Логотип для А-М Трейд105 просмотров
- Логотип для Aqua Space111 просмотров