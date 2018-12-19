Художник-иллюстратор. Рисовал и верстал для баров СПб, издательства "Речь", магазина New Balance, музыкантов и прочих творцов. Специализируюсь в основном на иллюстрациях, постерах, логотипах и различной веб-графике.

Узнаваемо и самобытно.