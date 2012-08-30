eloqu_ence

Beginner FreeLancer

Добрый день, уважаемый заказчик!

Меня зовут Екатерина и я начинающий фрилансер.

Опыта в данной сфере у меня не было, но я с удовольствием выполню (за вознаграждение) :

- редактирование и корректировку текста

- копирайтинг и рерайтинг

- попробую себя в написании статей и обзоров

- не исключаю выполнение рефератов, контрольных и может даже курсовых

- и так же переведу текст с английского на русский.

Я ответственна и реально оцениваю свои возможности.

Если Вы желаете помочь начинающему фрилансеру, то я здесь!