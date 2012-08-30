eloqu_ence

Beginner FreeLancer
Добрый день, уважаемый заказчик!
Меня зовут Екатерина и я начинающий фрилансер.
Опыта в данной сфере у меня не было, но я с удовольствием выполню (за вознаграждение) :
- редактирование и корректировку текста
- копирайтинг и рерайтинг
- попробую себя в написании статей и обзоров
- не исключаю выполнение рефератов, контрольных и может даже курсовых
- и так же переведу текст с английского на русский.
Я ответственна и реально оцениваю свои возможности.
Если Вы желаете помочь начинающему фрилансеру, то я здесь!
Действие аккаунта приостановлено!