СММ-специалист, эксперт по сторис

Специалист с опытом работы более трёх лет.

Успешные кейсы в бьюти индустрии, опыт работы в продажах более 5 лет.

Ответственная и исполнительная, всегда нахожу именно ту стратегию, которая работает.

Полная отдача и гармония во всём.

Диагностика от А до Я

Формирование конфетки и создание голоса бренда

Прекрасный вкус на визуал и сторис

Вовлекающие и продающие посты

Повышение продаж

Таргет

Есть крутое портфолио, относительно невысокий прайс работы и полная отдача своим проектам.