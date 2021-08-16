СММ-специалист, эксперт по сторис
Специалист с опытом работы более трёх лет.
Успешные кейсы в бьюти индустрии, опыт работы в продажах более 5 лет.
Ответственная и исполнительная, всегда нахожу именно ту стратегию, которая работает.
Полная отдача и гармония во всём.
Диагностика от А до Я
Формирование конфетки и создание голоса бренда
Прекрасный вкус на визуал и сторис
Вовлекающие и продающие посты
Повышение продаж
Таргет
Есть крутое портфолио, относительно невысокий прайс работы и полная отдача своим проектам.
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