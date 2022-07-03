elsukov_pavel

Готов работать за результат

Привет всем! Меня зовут Павел Елсуков, и я интернет-маркетолог.

За последние несколько месяцев изучил несколько курсов по интернет-маркетингу и работе с интернет-рекламой.

Возьму клиентов на услуги интернет-продвижения.

• Разработаю концепцию и стратегию продвижения. Настрою таргетированную рекламу в Фейсбуке, Инстаграм (запрещены в России), Вконтакте, МайТаргет, исходя из целей и задач продвижения.

• Настрою контекстную рекламу в Яндекс директ и Гугл адвордс.

• Вы платите только за заявку или звонок, которую оставил клиент на продающем сайте. Никаких лишних накруток цен и скрытых переплат. Моя цель чтобы вы сэкономили бюджет. Вместе мы партнерство

• Оформлю продающие группы в соц. сет и приведу подписчиков в сообщество

• При этом вы ничем не рискуете. Все условия и гарантии прописываются в договоре подряда на услуги интернет рекламы. Ваши права защищены законом прав потребителей. Если Вы не получите результат я отдам вам настроенную автоматическую систему привлечения клиентов (продающие сайты, настроенные рекламные кампании и сквозную веб-аналитику ) и возврат денежных средств.

Напишите мне в личку прямо сейчас. Мы договоримся с вами о бесплатной 30 -минутной скайп консультации. Мы ее проведем в удобное для вас время.

Во время скайп консультации вы получите актуальные и рабочие инструменты интернет рекламы. Вы узнаете какой именно вид интернет рекламы приведет к вам клиентов из интернета. Кроме того, я сделаю бесплатный аудит вашей посадочной страницы, группы, аккаунта