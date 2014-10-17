Предприниматель, поэт

Имею свой бизнес, связанный с бизнес обучением, продажами программ. Написал книгу "Метафоры бизнеса", выпускаю газету "Учет и бизнес", имею диплом ведущего тренинговых программ, окончив Санкт Петербургский институт тренинга. К меня техническое и экономическое образование.

Также имею сертификат "НЛП практик". Создал серию семинаров "Мировая культура глазами предпринимателя". Имею гуманитарный склад ума, склонен к философствованию. Умею писать стихи на заданную тему и размер с ключевыми словами. Способен понять и объяснить сложные художественные и философские тексты. Готов к сотрудничеству в области написания стихов и статей, проведению обучения в произвольном формате.