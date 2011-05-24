Для Вас делаю:

- фирменный стиль

- буклеты

- каталоги

- баннеры

- плакаты

- лого

- упаковку

- листовки

- иллюстрацию

- ретушь фото и т.д..

Для Вас будет сделан красивый, продуманный дизайн.

Я на связи:

ICQ: 465325686

Skype: IrinaWest

mail: [email protected]