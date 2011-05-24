Для Вас делаю:
- фирменный стиль
- буклеты
- каталоги
- баннеры
- плакаты
- лого
- упаковку
- листовки
- иллюстрацию
- ретушь фото и т.д..
Для Вас будет сделан красивый, продуманный дизайн.
Я на связи:
ICQ: 465325686
Skype: IrinaWest
mail: [email protected]
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