Илья Игоревич Володин (Дизайнер-верстальщик)

Здравствуйте, меня зовут Илья Игоревич Володин. Родился в Москве. На данный момент являюсь выпускником Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, факультета "Издательское дело", очно-заочно обучаюсь в НИУ МЭИ на факультете "Реклама и PR". Отлично владею Adobe inDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, в базе владею CorelDRAW и имею хороший вкус, видение "правильного" дизайна. Закончил курсы повышения квалификации "Дизайнер-верстальщик" в Городском центре дополнительного профессионального образования. Люблю современное искусство и все виды творчества. Имею опыт многостраничной верстки, дизайна обложки, буклетов, рекламных проспектов, листовок, визиток, знаком с простейшей иллюстрацией. Ответственно подхожу к своей работе и всегда остаюсь на связи с клиентом!