Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо.
Ответный отзыв
Все хорошо
$1
10 баллов
8 лет назад
Елена - профессионал своего дела! Все сделала в сроки, оперативно! Всегда на связи! И плюс еще очень хороший и отзывчивый человек) Рекомендую всем! Прекрасный исполнитель!
Ответный отзыв
Работать было очень комфортно! Оплата, постановка задачи, доступность - 100%. Рекомендую!
$1
2 балла
8 лет назад
Исполнитель безответственный. Взялась за проект, назвала сроки и через неделю перестала отвечать. В итоге мы потеряли заказчика и потерпели убытков на $120. Не рекомендую.
$1
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена на профессиональном уровне. В точности с техническим заданием и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятно работать. По всем критериям ставлю + Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Елене! Задание сделала, а когда возникли проблемы от поставщика, то сама все решила по закачке сайта! Ставлю пять- за волю к решению и результата
Ответный отзыв
Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую.