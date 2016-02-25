elvata

Елена elvata

 
32 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Установка поисковой формы на сайт от Google
Все хорошо.
Все хорошо
Ответный отзыв
anna_trof
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Необходимо поставить сайт на движокWordpress, бесплатная тема
Елена - профессионал своего дела! Все сделала в сроки, оперативно! Всегда на связи! И плюс еще очень хороший и отзывчивый человек) Рекомендую всем! Прекрасный исполнитель!
Работать было очень комфортно! Оплата, постановка задачи, доступность - 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
fanski
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
2 балла
8 лет назад
Натянуть дизайн PSD на готовый шаблон.
Исполнитель безответственный. Взялась за проект, назвала сроки и через неделю перестала отвечать. В итоге мы потеряли заказчика и потерпели убытков на $120. Не рекомендую.
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Создать сайт на Worpdress на базе готовой темы
Работа выполнена на профессиональном уровне. В точности с техническим заданием и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно работать. По всем критериям ставлю + Рекомендую!
Ответный отзыв
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Установка сайта на хостинг
Спасибо Елене! Задание сделала, а когда возникли проблемы от поставщика, то сама все решила по закачке сайта! Ставлю пять- за волю к решению и результата
Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую.
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