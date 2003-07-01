07.2003-11.2005

Переводчик

Туристская фирма

Описание деятельности компании: предоставление туристических услуг

Должностные обязанности: Перевод документов, деловой переписки, устный перевод на конференциях, совещаниях, встречах с иностранными партнерами;

09. 2002 - 10.2005

Преподаватель английского языка

Курсы иностранных языков "Tetra", г. Санкт Петербург;

Описание деятельности компании: обучение студентов иностранным языкам;

Должностные обязанности: преподавание английского языка на всех уровнях;

09.1998 -10. 2003

Преподаватель английского языка

СПб Государственный Университет, г. Санкт Петербург

Описание деятельности компании: высшее учебное заведение;

06.2002 -08 2002

Переводчик документации, гид-переводчик

Торгово-Промышленная Палата, г. Пушкин;

Должностные обязанности: перевод документов, деловой переписки, встреча иностранных гостей и организация экскурсий;

07.1998 - 09.1998

Переводчик

Бюро переводов "Санкт-Петербург", г. Санкт Петербург

Описание деятельности компании: письменные и устные переводы всех видов;

Должностные обязанности: перевод юридических документов, ведение деловой переписки и т.п. (французский, английский языки);

09.1996 -12.1997

Переводчик

Издательский дом "Питер", г. Санкт Петербург

Описание деятельности компании: публикация научной, образовательной и популярно-развлекательной литературы

Должностные обязанности: перевод книг с английского языка на русский, опубликованных издательством в 1996 и 1997 годах: 1. А. Эллис. А Ландж. Не давите мне на психику.

Образование

Учебное заведение: СПб Государственный Университет

Дата окончания: июль 1998 года

Факультет: Филологический, переводческое отделение

Специальность: Филолог-германист, переводчик (английский, французский языки

Дополнительные навыки

Уровень владения компьютером: пользователь

Компьютерные навыки: Internet, Access, Word, Office, WordPad, PowerPoint