07.2003-11.2005
Переводчик
Туристская фирма
Описание деятельности компании: предоставление туристических услуг
Должностные обязанности: Перевод документов, деловой переписки, устный перевод на конференциях, совещаниях, встречах с иностранными партнерами;
09. 2002 - 10.2005
Преподаватель английского языка
Курсы иностранных языков "Tetra", г. Санкт Петербург;
Описание деятельности компании: обучение студентов иностранным языкам;
Должностные обязанности: преподавание английского языка на всех уровнях;
09.1998 -10. 2003
Преподаватель английского языка
СПб Государственный Университет, г. Санкт Петербург
Описание деятельности компании: высшее учебное заведение;
06.2002 -08 2002
Переводчик документации, гид-переводчик
Торгово-Промышленная Палата, г. Пушкин;
Должностные обязанности: перевод документов, деловой переписки, встреча иностранных гостей и организация экскурсий;
07.1998 - 09.1998
Переводчик
Бюро переводов "Санкт-Петербург", г. Санкт Петербург
Описание деятельности компании: письменные и устные переводы всех видов;
Должностные обязанности: перевод юридических документов, ведение деловой переписки и т.п. (французский, английский языки);
09.1996 -12.1997
Переводчик
Издательский дом "Питер", г. Санкт Петербург
Описание деятельности компании: публикация научной, образовательной и популярно-развлекательной литературы
Должностные обязанности: перевод книг с английского языка на русский, опубликованных издательством в 1996 и 1997 годах: 1. А. Эллис. А Ландж. Не давите мне на психику.
Образование
Учебное заведение: СПб Государственный Университет
Дата окончания: июль 1998 года
Факультет: Филологический, переводческое отделение
Специальность: Филолог-германист, переводчик (английский, французский языки
Дополнительные навыки
Уровень владения компьютером: пользователь
Компьютерные навыки: Internet, Access, Word, Office, WordPad, PowerPoint