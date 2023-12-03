elvira-d

Эльвира elvira-d

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
ВЕБ-ДИЗАЙН | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Привет!
Меня зовут Эльвира и я здесь для того, чтобы сделать уникальный дизайн для Вашего сайта.
Также готова выполнять заказы в сфере графического дизайна (баннеры, иллюстрации, визитки и т.д.)
Работаю в таких программах, как Figma, Adobe Photoshop, Adope Illustrator.
Буду рада сотрудничеству!

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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