ВЕБ-ДИЗАЙН | ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Привет!

Меня зовут Эльвира и я здесь для того, чтобы сделать уникальный дизайн для Вашего сайта.

Также готова выполнять заказы в сфере графического дизайна (баннеры, иллюстрации, визитки и т.д.)

Работаю в таких программах, как Figma, Adobe Photoshop, Adope Illustrator.

Буду рада сотрудничеству!