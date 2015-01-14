elvira77729

Эльвира elvira77729

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональное выполнение студенческих работ

Здравствуйте. Меня зовут Эльвира, я являюсь руководителем компании Diplomotlichno.com 

Уже более 5 лет пишу студенческие работы на заказ: от эссе до магистерской диссертации. 

При написании использую самую новейшую литературу, публикации из периодической литературы, научные статьи из библиотеки, монографии. Все работы выполняются в соответствии с заявленными требованиями. Проходят антиплагиат. 

группа в одноклассниках: http://ok.ru/profile/558993551213